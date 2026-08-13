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Tafsir: Yusuf 12:60
Yusuf
60
12:60
فان لم تاتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون ٦٠
فَإِن لَّمْ تَأْتُونِى بِهِۦ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِى وَلَا تَقْرَبُونِ ٦٠
فَإِن
لَّمۡ
تَأۡتُونِي
بِهِۦ
فَلَا
كَيۡلَ
لَكُمۡ
عِندِي
وَلَا
تَقۡرَبُونِ
٦٠
Porém, se não mo trouxerdes, não tereis aqui mais provisões nem podereis acercar-vos de mim!
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
«Na msiponijia na yeye, basi nyinyi hamtakua na chakula ambacho mimi nitawapimia, na msije kwangu.»