Entrar
Entrar
Entrar
Selecione o idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Yusuf 12:58
Yusuf
58
12:58
وجاء اخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ٥٨
وَجَآءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا۟ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُۥ مُنكِرُونَ ٥٨
وَجَآءَ
إِخۡوَةُ
يُوسُفَ
فَدَخَلُواْ
عَلَيۡهِ
فَعَرَفَهُمۡ
وَهُمۡ
لَهُۥ
مُنكِرُونَ
٥٨
E chegaram os irmãos de José, ao qual se apresentaram. Ele os reconheceu, porém ele não o reconheceram.
Tafsirs
Camadas
Lições
Reflexões
Respostas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{بەسەرهاتی یوسف پێغەمبەر -
صلی الله علیه وسلم
- لەگەڵ براكانی} [
وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ
] براكانی یوسف له زهوی كهنعان له شامهوه هاتن بۆ میصر بۆ ئهوهی كه خواردن بهرنهوه چونكه گرانى و نهبوونى بوو، وه یوسف ساڵى بارى وشترێكى به خهڵكى شوێنانى تر دهدا بهنرخى ئاسایى خۆى پێش گرانییهكه [
فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ
] هاتنه ژورهوه بۆ لای یوسف -
صلی الله علیه وسلم
- ئهم ئهوانی ناسییهوه لهبهر ئهوهی كاتێ بهجێی هێشتن ئهوان ههر گهوره بوون [
وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ (٥٨)
] بهڵام ئهوان یوسفیان -
صلی الله علیه وسلم
- نهناسی لهبهر ئهوهی كاتێك خستیانه ناو بیرهكهوه ئهو بچووك بوو ئێستا گهوره بووه، وه نایانزانى چى بهسهرهاتووهو گومانیان نابرد گهیشتبێته ئهم پلهیه.