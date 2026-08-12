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Tafsir: Yusuf 12:52
Yusuf
52
12:52
ذالك ليعلم اني لم اخنه بالغيب وان الله لا يهدي كيد الخاينين ٥٢
ذَٰلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّى لَمْ أَخُنْهُ بِٱلْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدَ ٱلْخَآئِنِينَ ٥٢
ذَٰلِكَ
لِيَعۡلَمَ
أَنِّي
لَمۡ
أَخُنۡهُ
بِٱلۡغَيۡبِ
وَأَنَّ
ٱللَّهَ
لَا
يَهۡدِي
كَيۡدَ
ٱلۡخَآئِنِينَ
٥٢
Isto para que (ele) saiba que não fui falsa durante a sua ausência, porque Deus não dirige as conspirações dos falsos.
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Tafseer Jalalayn
﴿ذَ ٰلِكَ﴾ أَيْ طَلَب الْبَرَاءَة ﴿لِیَعۡلَمَ﴾ الْعَزِيز ﴿أَنِّی لَمۡ أَخُنۡهُ﴾ في أهله ﴿بِٱلۡغَیۡبِ﴾ حال ﴿وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا یَهۡدِی كَیۡدَ ٱلۡخَاۤىِٕنِینَ ٥٢﴾ ثُمَّ تَوَاضَعَ لِلَّهِ فَقَالَ