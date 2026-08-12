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Tafsir: Yusuf 12:39
Yusuf
39
12:39
يا صاحبي السجن اارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار ٣٩
يَـٰصَـٰحِبَىِ ٱلسِّجْنِ ءَأَرْبَابٌۭ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ ٱللَّهُ ٱلْوَٰحِدُ ٱلْقَهَّارُ ٣٩
يَٰصَٰحِبَيِ
ٱلسِّجۡنِ
ءَأَرۡبَابٞ
مُّتَفَرِّقُونَ
خَيۡرٌ
أَمِ
ٱللَّهُ
ٱلۡوَٰحِدُ
ٱلۡقَهَّارُ
٣٩
Ó meus parceiros de prisão, que é preferível: deidades discrepantes ou o Deus Único, o Irresistível?
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[
يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ
] پاشان یوسف -
صلی الله علیه وسلم
- رووی كرده ئهو دوو گهنجهو بانگى كردن بۆ یهكخواپهرستى و فهرمووى: ئهی ههردوو هاوهڵهكهی بهندینخانهم ئایا كۆمهڵێك پهروهردگاری لێك جیاواز باشتره كه ئێوه ئهیانپهرستن [
أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (٣٩)
] یاخود تهنها خوایهك كه الله یهو تاك و تهنهاو باڵادهست و بهتوانایه.