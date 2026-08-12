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Tafsir: Yusuf 12:30
Yusuf
30
12:30
۞ وقال نسوة في المدينة امرات العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها في ضلال مبين ٣٠
۞ وَقَالَ نِسْوَةٌۭ فِى ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ تُرَٰوِدُ فَتَىٰهَا عَن نَّفْسِهِۦ ۖ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا ۖ إِنَّا لَنَرَىٰهَا فِى ضَلَـٰلٍۢ مُّبِينٍۢ ٣٠
۞ وَقَالَ
نِسۡوَةٞ
فِي
ٱلۡمَدِينَةِ
ٱمۡرَأَتُ
ٱلۡعَزِيزِ
تُرَٰوِدُ
فَتَىٰهَا
عَن
نَّفۡسِهِۦۖ
قَدۡ
شَغَفَهَا
حُبًّاۖ
إِنَّا
لَنَرَىٰهَا
فِي
ضَلَٰلٖ
مُّبِينٖ
٣٠
As mulheres da cidade comentavam: A esposa do governador prendeu-se apaixonadamente ao seu servo e tentouseduzi-lo. Certamente, vemo-la em evidente erro.
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Rebar Kurdish Tafsir
{ئافرەتە خانەدانەكانو خێزانی عەزیزی میسر} [
وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ
] كۆمهڵێك ئافرهتى شازادهو خێزانى پیاوه گهورهكان له شاردا كاتێك ئهم ههواڵهیان بیست وتیان: خێزانهكهی عهزیزی میصر داوای لهو گهنجه كردووه كه خزمهتكاری بووهو له ماڵیاندا بووه كه كاری خراپهی لهگهڵدا بكات [
قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا
] بهدڵنیایى خۆشهویستی ئهم گهنجه چووهته ناو پهردهی دڵیهوهو نهخۆشی خستووه [
إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (٣٠)
] بهراستى ئێمه وا ئهبینین كه ئهم ئافرهته له گومڕاییهكی زۆر ئاشكرادایه.