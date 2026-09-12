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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yusuf Aia 107
Yusuf
107
12:107
افامنوا ان تاتيهم غاشية من عذاب الله او تاتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون ١٠٧
أَفَأَمِنُوٓا۟ أَن تَأْتِيَهُمْ غَـٰشِيَةٌۭ مِّنْ عَذَابِ ٱللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةًۭ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١٠٧
أَفَأَمِنُوٓاْ
ﱡ
أَن
ﱢ
تَأۡتِيَهُمۡ
ﱣ
غَٰشِيَةٞ
ﱤ
مِّنۡ
ﱥ
عَذَابِ
ﱦ
ٱللَّهِ
ﱧ
أَوۡ
ﱨ
تَأۡتِيَهُمُ
ﱩ
ٱلسَّاعَةُ
ﱪ
بَغۡتَةٗ
ﱫ
وَهُمۡ
ﱬ
لَا
ﱭ
يَشۡعُرُونَ
ﱮ
١٠٧
ﱯ
Estão, por acaso, certos de que não os fulminará um evento assolador, como castigo de Deus, ou que a Hora não ossurpreenderá, subitamente, sem que o saibam?
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.