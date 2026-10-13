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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Aia 95
Yunus
95
10:95
ولا تكونن من الذين كذبوا بايات الله فتكون من الخاسرين ٩٥
وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَـٰتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَـٰسِرِينَ ٩٥
وَلَا
ﲵ
تَكُونَنَّ
ﲶ
مِنَ
ﲷ
ٱلَّذِينَ
ﲸ
كَذَّبُواْ
ﲹ
بِـَٔايَٰتِ
ﲺ
ٱللَّهِ
ﲻ
فَتَكُونَ
ﲼ
مِنَ
ﲽ
ٱلۡخَٰسِرِينَ
ﲾ
٩٥
ﲿ
Nem tampouco dos que desmentem os versículos de Deus, porque serão desventurados.
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Tafsir Fathul Majid
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