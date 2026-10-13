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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Aia 94
Yunus
94
10:94
فان كنت في شك مما انزلنا اليك فاسال الذين يقرءون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ٩٤
فَإِن كُنتَ فِى شَكٍّۢ مِّمَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ فَسْـَٔلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَـٰبَ مِن قَبْلِكَ ۚ لَقَدْ جَآءَكَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ٩٤
فَإِن
ﲝ
كُنتَ
ﲞ
فِي
ﲟ
شَكّٖ
ﲠ
مِّمَّآ
ﲡ
أَنزَلۡنَآ
ﲢ
إِلَيۡكَ
ﲣ
فَسۡـَٔلِ
ﲤ
ٱلَّذِينَ
ﲥ
يَقۡرَءُونَ
ﲦ
ٱلۡكِتَٰبَ
ﲧ
مِن
ﲨ
قَبۡلِكَۚ
ﲩﲪ
لَقَدۡ
ﲫ
جَآءَكَ
ﲬ
ٱلۡحَقُّ
ﲭ
مِن
ﲮ
رَّبِّكَ
ﲯ
فَلَا
ﲰ
تَكُونَنَّ
ﲱ
مِنَ
ﲲ
ٱلۡمُمۡتَرِينَ
ﲳ
٩٤
ﲴ
Porém, se estás em dúvida sobre o que te temos revelado, consulta aqueles que leram o Livro antes de ti. Sem dúvidaque te chegou a verdade do teu Senhor; não sejas, pois, dos que estão em dúvida.
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Tafsir Fathul Majid
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