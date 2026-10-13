[ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ ] وه ئێمه بهنو ئیسرائیلمان جێگیرو جێنشین كرد له شوێنێكی چاكدا كه (بیت المقدس) بوو، یاخود (میصر) بووه [ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ] وه له ههموو خواردنێكی پاك و بهتام و چێژمان پێی بهخشین [ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ ] وه جیاوازی نهكهوته نێوانیان تا زانیاریان پێ گهیشت (واته: تهورات) وه حوكمهكانیان زانی، یاخود تا قورئان هات ئهو كاته ئیختیلاف كهوته نێوانیانهوه ههندێكیان ئیمانیان به پێغهمبهر - صلی الله علیه وسلم - هێنا وه ههندێكیان ئیمانیان نههێنا [ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (٩٣) ] به دڵنیایى پهروهردگارت خۆی له ڕۆژی قیامهتدا بڕیار له نێوانیاندا ئهدا لهو شتهی كه جیاوازی كهوتۆته نێوانیانهوه كێ لهسهر حهقهو كێ لهسهر باتڵه.