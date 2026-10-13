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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Aia 91
Yunus
91
10:91
الان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ٩١
ءَآلْـَٔـٰنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ٩١
ءَآلۡـَٰٔنَ
ﱫ
وَقَدۡ
ﱬ
عَصَيۡتَ
ﱭ
قَبۡلُ
ﱮ
وَكُنتَ
ﱯ
مِنَ
ﱰ
ٱلۡمُفۡسِدِينَ
ﱱ
٩١
ﱲ
(E foi-lhe dito): Agora crês, ao passo que antes te havias rebelado e eras um dos corruptores!
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.