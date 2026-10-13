Entrar
Entrar
Entrar
Selecione o idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Aia 88
Yunus
88
10:88
وقال موسى ربنا انك اتيت فرعون وملاه زينة واموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يومنوا حتى يروا العذاب الاليم ٨٨
وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَآ إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُۥ زِينَةًۭ وَأَمْوَٰلًۭا فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا۟ عَن سَبِيلِكَ ۖ رَبَّنَا ٱطْمِسْ عَلَىٰٓ أَمْوَٰلِهِمْ وَٱشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا۟ حَتَّىٰ يَرَوُا۟ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ٨٨
وَقَالَ
ﲶ
مُوسَىٰ
ﲷ
رَبَّنَآ
ﲸ
إِنَّكَ
ﲹ
ءَاتَيۡتَ
ﲺ
فِرۡعَوۡنَ
ﲻ
وَمَلَأَهُۥ
ﲼ
زِينَةٗ
ﲽ
وَأَمۡوَٰلٗا
ﲾ
فِي
ﲿ
ٱلۡحَيَوٰةِ
ﳀ
ٱلدُّنۡيَا
ﳁ
رَبَّنَا
ﳂ
لِيُضِلُّواْ
ﳃ
عَن
ﳄ
سَبِيلِكَۖ
ﳅﳆ
رَبَّنَا
ﳇ
ٱطۡمِسۡ
ﳈ
عَلَىٰٓ
ﳉ
أَمۡوَٰلِهِمۡ
ﳊ
وَٱشۡدُدۡ
ﳋ
عَلَىٰ
ﳌ
قُلُوبِهِمۡ
ﳍ
فَلَا
ﳎ
يُؤۡمِنُواْ
ﳏ
حَتَّىٰ
ﳐ
يَرَوُاْ
ﳑ
ٱلۡعَذَابَ
ﳒ
ٱلۡأَلِيمَ
ﳓ
٨٨
ﳔ
E Moisés disse: ó Senhor nosso, tens concedido ao Faraó e aos seus chefes esplendores e riquezas na vida terrena eassim, ó Senhor nosso puderam desviar os demais da Tua senda. Ó Senhor nosso, arrasa as suas riquezas e oprime os seuscorações, porque não crerão até verem o doloroso castigo.
Tafsirs
Camadas
Lições
Reflexões
Respostas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.