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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Aia 87
Yunus
87
10:87
واوحينا الى موسى واخيه ان تبوا لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة واقيموا الصلاة وبشر المومنين ٨٧
وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًۭا وَٱجْعَلُوا۟ بُيُوتَكُمْ قِبْلَةًۭ وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ ۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٨٧
وَأَوۡحَيۡنَآ
ﲤ
إِلَىٰ
ﲥ
مُوسَىٰ
ﲦ
وَأَخِيهِ
ﲧ
أَن
ﲨ
تَبَوَّءَا
ﲩ
لِقَوۡمِكُمَا
ﲪ
بِمِصۡرَ
ﲫ
بُيُوتٗا
ﲬ
وَٱجۡعَلُواْ
ﲭ
بُيُوتَكُمۡ
ﲮ
قِبۡلَةٗ
ﲯ
وَأَقِيمُواْ
ﲰ
ٱلصَّلَوٰةَۗ
ﲱﲲ
وَبَشِّرِ
ﲳ
ٱلۡمُؤۡمِنِينَ
ﲴ
٨٧
ﲵ
E revelamos a Moisés e ao seu irmão: Erigi os abrigos para o vosso povo no Egito e fazei dos vossos lares um templo; observai a oração, e anuncia (ó Moisés) boas novas aos fiéis!
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Tafsir Fathul Majid
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