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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Aia 86
Yunus
86
10:86
ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ٨٦
وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَـٰفِرِينَ ٨٦
وَنَجِّنَا
ﲞ
بِرَحۡمَتِكَ
ﲟ
مِنَ
ﲠ
ٱلۡقَوۡمِ
ﲡ
ٱلۡكَٰفِرِينَ
ﲢ
٨٦
ﲣ
E com a Tua misericórdia salva-nos do povo incrédulo.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.