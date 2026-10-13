Entrar
Entrar
Entrar
Selecione o idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Aia 82
Yunus
82
10:82
ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون ٨٢
وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَـٰتِهِۦ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ٨٢
وَيُحِقُّ
ﱦ
ٱللَّهُ
ﱧ
ٱلۡحَقَّ
ﱨ
بِكَلِمَٰتِهِۦ
ﱩ
وَلَوۡ
ﱪ
كَرِهَ
ﱫ
ٱلۡمُجۡرِمُونَ
ﱬ
٨٢
ﱭ
Deus estabelece a verdade com as Suas palavras, ainda que isto desgoste os pecadores.
Tafsirs
Camadas
Lições
Reflexões
Respostas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.