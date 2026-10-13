Чародеи бросили свои веревки и посохи, и людям показалось, что они превратились в извивающихся змей. И тогда Муса сказал: «Вы показали удивительное колдовство, но несмотря на его величие, Всевышний Аллах уничтожит его. Воистину, Он не помогает тем, кто распространяет нечестие и помогает лжи одолеть истину. А что может быть более отвратительным нечестием?!!» Такая участь ожидает всех нечестивцев, которые строят козни и замышляют коварные поступки. Их лживые происки непременно будут сокрушены и уничтожены. И даже если некоторое время они будут пользоваться успехом, в конце концов, их все равно ожидает поражение и исчезновение. Что же касается праведников, которые искренне ради Аллаха совершают полезные деяния, которые им были приказаны, то Всевышний Аллах исправляет их деяния, продвигает их вперед и постоянно приумножает. Муса бросил свой посох, и тот проглотил все, что содеяли колдуны и чародеи. Их колдовство было сокрушено, а ложь - повергнута. Аллах утвердил истину своими словами, хотя это было ненавистно грешникам. И когда колдуны убедились в правдивости Мусы, они поспешно покорились Всевышнему Аллаху. Фараон обещал распять их и отрезать им конечности, однако даже такие угрозы не поколебали их веры.