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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Aia 8
Yunus
8
10:8
اولايك ماواهم النار بما كانوا يكسبون ٨
أُو۟لَـٰٓئِكَ مَأْوَىٰهُمُ ٱلنَّارُ بِمَا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ ٨
أُوْلَٰٓئِكَ
ﱑ
مَأۡوَىٰهُمُ
ﱒ
ٱلنَّارُ
ﱓ
بِمَا
ﱔ
كَانُواْ
ﱕ
يَكۡسِبُونَ
ﱖ
٨
ﱗ
Sua morada será o fogo infernal, por tudo quanto tiverem lucrado.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.