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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Aia 77
Yunus
77
10:77
قال موسى اتقولون للحق لما جاءكم اسحر هاذا ولا يفلح الساحرون ٧٧
قَالَ مُوسَىٰٓ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَكُمْ ۖ أَسِحْرٌ هَـٰذَا وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّـٰحِرُونَ ٧٧
قَالَ
ﲼ
مُوسَىٰٓ
ﲽ
أَتَقُولُونَ
ﲾ
لِلۡحَقِّ
ﲿ
لَمَّا
ﳀ
جَآءَكُمۡۖ
ﳁﳂ
أَسِحۡرٌ
ﳃ
هَٰذَا
ﳄ
وَلَا
ﳅ
يُفۡلِحُ
ﳆ
ٱلسَّٰحِرُونَ
ﳇ
٧٧
ﳈ
Moisés lhes disse: Ousais dizer que a verdade que vos chega é magia? Sabei que os magos jamais prosperarão.
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Tafsir Fathul Majid
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