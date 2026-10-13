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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Aia 71
Yunus
71
10:71
۞ واتل عليهم نبا نوح اذ قال لقومه يا قوم ان كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بايات الله فعلى الله توكلت فاجمعوا امركم وشركاءكم ثم لا يكن امركم عليكم غمة ثم اقضوا الي ولا تنظرون ٧١
۞ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِۦ يَـٰقَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم مَّقَامِى وَتَذْكِيرِى بِـَٔايَـٰتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوٓا۟ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةًۭ ثُمَّ ٱقْضُوٓا۟ إِلَىَّ وَلَا تُنظِرُونِ ٧١
۞ وَٱتۡلُ
ﱁ ﱂ
عَلَيۡهِمۡ
ﱃ
نَبَأَ
ﱄ
نُوحٍ
ﱅ
إِذۡ
ﱆ
قَالَ
ﱇ
لِقَوۡمِهِۦ
ﱈ
يَٰقَوۡمِ
ﱉ
إِن
ﱊ
كَانَ
ﱋ
كَبُرَ
ﱌ
عَلَيۡكُم
ﱍ
مَّقَامِي
ﱎ
وَتَذۡكِيرِي
ﱏ
بِـَٔايَٰتِ
ﱐ
ٱللَّهِ
ﱑ
فَعَلَى
ﱒ
ٱللَّهِ
ﱓ
تَوَكَّلۡتُ
ﱔ
فَأَجۡمِعُوٓاْ
ﱕ
أَمۡرَكُمۡ
ﱖ
وَشُرَكَآءَكُمۡ
ﱗ
ثُمَّ
ﱘ
لَا
ﱙ
يَكُنۡ
ﱚ
أَمۡرُكُمۡ
ﱛ
عَلَيۡكُمۡ
ﱜ
غُمَّةٗ
ﱝ
ثُمَّ
ﱞ
ٱقۡضُوٓاْ
ﱟ
إِلَيَّ
ﱠ
وَلَا
ﱡ
تُنظِرُونِ
ﱢ
٧١
ﱣ
Narra-lhes a história de Noé, quando disse ao seu povo: Ó povo meu, se a minha permanência entre vós e minhaexortação, referentes aos versículos de Deus, vos ofendem, a Deus me encomendo. Decidi-vos, vós e vossos ídolos, e nãooculteis vossa decisão; então, hostilizai-me e não me poupeis.
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Tafsir Fathul Majid
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