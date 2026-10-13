﴿قَالُوا۟﴾ أَيْ الْيَهُود وَالنَّصَارَى وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمَلَائِكَة بَنَات اللَّه ﴿ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدࣰاۗ﴾ قَالَ تَعَالَى لَهُمْ ﴿سُبۡحَـٰنَهُۥۖ﴾ تَنْزِيهًا لَهُ عَنْ الْوَلَد ﴿هُوَ ٱلۡغَنِیُّۖ﴾ عَنْ كُلّ أَحَد وَإِنَّمَا يَطْلُب الْوَلَد مَنْ يَحْتَاج إلَيْهِ ﴿لَهُۥ مَا فِی ٱلسَّمَـٰوَ ٰتِ وَمَا فِی ٱلۡأَرۡضِۚ﴾ مُلْكًا وَخَلْقًا وَعَبِيدًا ﴿إِنۡ﴾ مَا ﴿عِندَكُم مِّن سُلۡطَـٰنِۭ﴾ حُجَّة ﴿بِهَـٰذَاۤۚ﴾ الَّذِي تَقُولُونَهُ ﴿أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعۡلَمُونَ ٦٨﴾ اسْتِفْهَام تَوْبِيخ