[ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ ] وه بزانن ههرچی له ئاسمانهكان و زهوی ههیه به دڵنیایى ههمووی موڵكی خوای گهورهیه، وه ئهو موشریكانهش كه شهریك بۆ خوا دائهنێن ئهوانیش موڵكی خوای گهورهن خوای گهوره ئهتوانێ چییان لێ بكات بیكات ئیتر چۆن ئهبێ ئازاری پێغهمبهرهكهی - صلی الله علیه وسلم - بدهن [ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ ] وه ئهوانهیشی كه ئهمانه شوێنیان ئهكهون و كردوویانن بهشهریك بۆ خوای گهوره ئهوانیش ههر موڵكی خوای گهورهن و له ژێر دهسهڵایهتی خوای گهورهدان [ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ (٦٦) ] وه خوای گهوره هیچ شهریكێكی نیه ئهوان تهنها شوێن گومان كهوتوونه و گومان ئهبهن و بڕیار ئهدهن و ئهیخهمڵێنن و درۆ ههڵدهبهستن.