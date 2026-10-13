[ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ] له ژیانی دونیادا موژدهیان بۆ ههیه لهسهر زمانی پێغهمبهران كه موژده بهم پیاوچاكانه دراوه، یاخود خهوبینینى چاك كه موسڵمان خۆى بیبینێت یان پێوهى ببینن كه بهشێكه له چل و شهش بهشى پێغهمبهرایهتى [ وَفِي الْآخِرَةِ ] وه فریشتهكان له كاتی ڕوح كێشاندا، وه له قیامهتیشدا موژدهیان پێ ئهدهن كه نهترسێن موژده بێ له ئێوه به بهههشتی خوای گهوره [ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ] وشهكان و بهڵێنى خوای گهوره گۆڕانی بهسهردا نایات [ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (٦٤) ] ئا ئهمه بردنهوهی ههره گهورهیه كه ئهولیاو پیاوچاكانی خوای گهوره بهدهستی دێنن.