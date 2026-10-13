Entrar
Entrar
Entrar
Selecione o idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Aia 62
Yunus
62
10:62
الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ٦٢
أَلَآ إِنَّ أَوْلِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٦٢
أَلَآ
ﱁ
إِنَّ
ﱂ
أَوۡلِيَآءَ
ﱃ
ٱللَّهِ
ﱄ
لَا
ﱅ
خَوۡفٌ
ﱆ
عَلَيۡهِمۡ
ﱇ
وَلَا
ﱈ
هُمۡ
ﱉ
يَحۡزَنُونَ
ﱊ
٦٢
ﱋ
Não é, acaso, certo que os diletos de Deus jamais serão presas do temor, nem se atribularão?
Tafsirs
Camadas
Lições
Reflexões
Respostas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.