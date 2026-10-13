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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Aia 60
Yunus
60
10:60
وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة ان الله لذو فضل على الناس ولاكن اكثرهم لا يشكرون ٦٠
وَمَا ظَنُّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ٦٠
وَمَا
ﲡ
ظَنُّ
ﲢ
ٱلَّذِينَ
ﲣ
يَفۡتَرُونَ
ﲤ
عَلَى
ﲥ
ٱللَّهِ
ﲦ
ٱلۡكَذِبَ
ﲧ
يَوۡمَ
ﲨ
ٱلۡقِيَٰمَةِۗ
ﲩﲪ
إِنَّ
ﲫ
ٱللَّهَ
ﲬ
لَذُو
ﲭ
فَضۡلٍ
ﲮ
عَلَى
ﲯ
ٱلنَّاسِ
ﲰ
وَلَٰكِنَّ
ﲱ
أَكۡثَرَهُمۡ
ﲲ
لَا
ﲳ
يَشۡكُرُونَ
ﲴ
٦٠
ﲵ
Em que pensarão no Dia da Ressurreição aqueles que forjam mentiras acerca de Deus? Deus é agraciador para com oshumanos: porém, sua maioria não agradece.
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