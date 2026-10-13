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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Aia 58
Yunus
58
10:58
قل بفضل الله وبرحمته فبذالك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ٥٨
قُلْ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِۦ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۟ هُوَ خَيْرٌۭ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ٥٨
قُلۡ
ﲀ
بِفَضۡلِ
ﲁ
ٱللَّهِ
ﲂ
وَبِرَحۡمَتِهِۦ
ﲃ
فَبِذَٰلِكَ
ﲄ
فَلۡيَفۡرَحُواْ
ﲅ
هُوَ
ﲆ
خَيۡرٞ
ﲇ
مِّمَّا
ﲈ
يَجۡمَعُونَ
ﲉ
٥٨
ﲊ
Dize: Contentai-vos com a graça e a misericórdia de Deus! Isso é preferível a tudo quanto entesourarem!
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Tafsir Fathul Majid
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