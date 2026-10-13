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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Aia 56
Yunus
56
10:56
هو يحيي ويميت واليه ترجعون ٥٦
هُوَ يُحْىِۦ وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٥٦
هُوَ
ﱫ
يُحۡيِۦ
ﱬ
وَيُمِيتُ
ﱭ
وَإِلَيۡهِ
ﱮ
تُرۡجَعُونَ
ﱯ
٥٦
ﱰ
Ele dá a vida e a morte, e a Ele retornareis.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.