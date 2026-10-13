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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Aia 55
Yunus
55
10:55
الا ان لله ما في السماوات والارض الا ان وعد الله حق ولاكن اكثرهم لا يعلمون ٥٥
أَلَآ إِنَّ لِلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ أَلَآ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّۭ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٥٥
أَلَآ
ﱙ
إِنَّ
ﱚ
لِلَّهِ
ﱛ
مَا
ﱜ
فِي
ﱝ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﱞ
وَٱلۡأَرۡضِۗ
ﱟﱠ
أَلَآ
ﱡ
إِنَّ
ﱢ
وَعۡدَ
ﱣ
ٱللَّهِ
ﱤ
حَقّٞ
ﱥ
وَلَٰكِنَّ
ﱦ
أَكۡثَرَهُمۡ
ﱧ
لَا
ﱨ
يَعۡلَمُونَ
ﱩ
٥٥
ﱪ
Não pertence, acaso, a Deus tudo quanto existe nos céus e na terra? Não é verdadeira a promessa de Deus? Porém, amaioria o ignora.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.