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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Aia 51
Yunus
51
10:51
اثم اذا ما وقع امنتم به الان وقد كنتم به تستعجلون ٥١
أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَنتُم بِهِۦٓ ۚ ءَآلْـَٔـٰنَ وَقَدْ كُنتُم بِهِۦ تَسْتَعْجِلُونَ ٥١
أَثُمَّ
ﲻ
إِذَا
ﲼ
مَا
ﲽ
وَقَعَ
ﲾ
ءَامَنتُم
ﲿ
بِهِۦٓۚ
ﳀﳁ
ءَآلۡـَٰٔنَ
ﳂ
وَقَدۡ
ﳃ
كُنتُم
ﳄ
بِهِۦ
ﳅ
تَسۡتَعۡجِلُونَ
ﳆ
٥١
ﳇ
Quando tal acontecer, crereis, então, nele? Qual! Crereis, então, quando até agora não tendes feito mais do que oapresardes?
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Tafsir Fathul Majid
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