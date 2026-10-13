Лютая кара может постигнуть нечестивцев ночью, когда они спят, или днем, когда они беспечно развлекаются. Что тогда будут торопить грешники? Неужели они уверуют только тогда, когда наказание уже падет на них и когда вера не принесет им никакой пользы? Когда это произойдет, грешники воскликнут, что они уже уверовали, однако они будут заслуживать только суровое порицание. И тогда им скажут: «Неужели теперь, когда вы оказались в трудном положении, вы уверовали? А ведь раньше вы просили ускорить наступление этого наказания? Получайте то, что вы совершили. Получайте то, что вы торопили». Аллах всегда порицает Своих рабов, если они просят ускорить наступление наказания. И если они пытаются уверовать после начала наказания, то такая вера уже не приносит им никакой пользы. Именно это произошло с Фараоном, когда он начал тонуть в море. Всевышний сказал: «Мы переправили сынов Исраила (Израиля) через море, а Фараон и его войско последовали за ними, бесчинствуя и поступая враждебно. Когда же Фараон стал тонуть, он сказал: “Я уверовал в то, что нет Бога, кроме Того, в Кого уверовали сыны Исраила (Израиля). Я стал одним из мусульман”. Аллах сказал: “Только сейчас! А ведь раньше ты ослушался и был одним из распространяющих нечестие”» (10:90–91); «Но не помогла им вера, когда они увидели Наше наказание. Таким всегда было установление Аллаха для Его рабов. Вот тогда неверующие оказались в убытке» (40:85).