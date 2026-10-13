Entrar
Entrar
Entrar
Selecione o idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Aia 48
Yunus
48
10:48
ويقولون متى هاذا الوعد ان كنتم صادقين ٤٨
وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَـٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ ٤٨
وَيَقُولُونَ
ﲍ
مَتَىٰ
ﲎ
هَٰذَا
ﲏ
ٱلۡوَعۡدُ
ﲐ
إِن
ﲑ
كُنتُمۡ
ﲒ
صَٰدِقِينَ
ﲓ
٤٨
ﲔ
E dizem (os incrédulos): Quando se cumprirá esta promessa? Dize-o, se estiverdes certo!
Tafsirs
Camadas
Lições
Reflexões
Respostas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.