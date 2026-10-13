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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Aia 39
Yunus
39
10:39
بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتهم تاويله كذالك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ٣٩
بَلْ كَذَّبُوا۟ بِمَا لَمْ يُحِيطُوا۟ بِعِلْمِهِۦ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُۥ ۚ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۖ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ ٱلظَّـٰلِمِينَ ٣٩
بَلۡ
ﲳ
كَذَّبُواْ
ﲴ
بِمَا
ﲵ
لَمۡ
ﲶ
يُحِيطُواْ
ﲷ
بِعِلۡمِهِۦ
ﲸ
وَلَمَّا
ﲹ
يَأۡتِهِمۡ
ﲺ
تَأۡوِيلُهُۥۚ
ﲻﲼ
كَذَٰلِكَ
ﲽ
كَذَّبَ
ﲾ
ٱلَّذِينَ
ﲿ
مِن
ﳀ
قَبۡلِهِمۡۖ
ﳁﳂ
فَٱنظُرۡ
ﳃ
كَيۡفَ
ﳄ
كَانَ
ﳅ
عَٰقِبَةُ
ﳆ
ٱلظَّٰلِمِينَ
ﳇ
٣٩
ﳈ
Porém, desmentiram o que não lograram conhecer, mesmo quando a sua interpretação não lhes havia chegado. Do mesmomodo seus antepassados desmentiram. Repara, pois, qual foi o destino dos iníquos.
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Tafsir Fathul Majid
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