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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Aia 38
Yunus
38
10:38
ام يقولون افتراه قل فاتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين ٣٨
أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰهُ ۖ قُلْ فَأْتُوا۟ بِسُورَةٍۢ مِّثْلِهِۦ وَٱدْعُوا۟ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ ٣٨
أَمۡ
ﲡ
يَقُولُونَ
ﲢ
ٱفۡتَرَىٰهُۖ
ﲣﲤ
قُلۡ
ﲥ
فَأۡتُواْ
ﲦ
بِسُورَةٖ
ﲧ
مِّثۡلِهِۦ
ﲨ
وَٱدۡعُواْ
ﲩ
مَنِ
ﲪ
ٱسۡتَطَعۡتُم
ﲫ
مِّن
ﲬ
دُونِ
ﲭ
ٱللَّهِ
ﲮ
إِن
ﲯ
كُنتُمۡ
ﲰ
صَٰدِقِينَ
ﲱ
٣٨
ﲲ
Dizem: Ele o forjou! Dize: Componde, pois, uma surata semelhante às deles; e podeis recorrer, para isso, a quemquiserdes, em vez de Deus, se estiverdes certos.
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Tafsir Fathul Majid
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