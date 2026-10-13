Такими качествами Аллах охарактеризовал самого себя. Он является единственным божеством, достойным поклонения, обожествления и восхваления. Он заботится обо всех Своих творениях и одаряет их многочисленными милостями. Это и есть истина, за которой нет ничего, кроме заблуждения. Всевышний Аллах создает творения и управляет их судьбами, одаряет их милостями, вознаграждает благами и защищает от неприятностей, обладает прекрасными именами и безупречными качествами, величием и славой. Почему же люди отказываются поклоняться Тому, кто обладает такими прекрасными качествами, и обращаются к никчемным божествам, которые не способны принести пользу или причинить вред, которые не распоряжаются ни жизнью, ни смертью, ни воскрешением. Эти божества не обладают даже крупицей власти и не разделяют эту власть с Аллахом. Они даже не могут ходатайствовать пред Аллахом без Его дозволения. И горе тем, кто приобщает их в сотоварищи к Аллаху! Горе тем, кто отказывается уверовать в Него! Они лишились разума после того, как лишились правой веры. Более того, они погубили свою мирскую жизнь и свою жизнь после смерти. Они стали исполнением предсказания Аллаха о том, что нечестивцы не уверуют даже после того, как им будут показаны ясные знамения и убедительные доказательства, которые являются назиданием для благоразумных мужей, увещеванием для богобоязненных праведников и верным руководством для всех творений.