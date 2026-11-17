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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Aia 30
Yunus
30
10:30
هنالك تبلو كل نفس ما اسلفت وردوا الى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون ٣٠
هُنَالِكَ تَبْلُوا۟ كُلُّ نَفْسٍۢ مَّآ أَسْلَفَتْ ۚ وَرُدُّوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَىٰهُمُ ٱلْحَقِّ ۖ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا۟ يَفْتَرُونَ ٣٠
هُنَالِكَ
ﲖ
تَبۡلُواْ
ﲗ
كُلُّ
ﲘ
نَفۡسٖ
ﲙ
مَّآ
ﲚ
أَسۡلَفَتۡۚ
ﲛﲜ
وَرُدُّوٓاْ
ﲝ
إِلَى
ﲞ
ٱللَّهِ
ﲟ
مَوۡلَىٰهُمُ
ﲠ
ٱلۡحَقِّۖ
ﲡﲢ
وَضَلَّ
ﲣ
عَنۡهُم
ﲤ
مَّا
ﲥ
كَانُواْ
ﲦ
يَفۡتَرُونَ
ﲧ
٣٠
ﲨ
Aí toda alma conhecerá tudo quanto tiver feito e serão devolvidos a Deus, seu verdadeiro Senhor; e tudo quando tiveremforjado desvanecer-se-á.
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Tafsir Fathul Majid
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