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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Aia 29
Yunus
29
10:29
فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم ان كنا عن عبادتكم لغافلين ٢٩
فَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًۢا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَـٰفِلِينَ ٢٩
فَكَفَىٰ
ﲋ
بِٱللَّهِ
ﲌ
شَهِيدَۢا
ﲍ
بَيۡنَنَا
ﲎ
وَبَيۡنَكُمۡ
ﲏ
إِن
ﲐ
كُنَّا
ﲑ
عَنۡ
ﲒ
عِبَادَتِكُمۡ
ﲓ
لَغَٰفِلِينَ
ﲔ
٢٩
ﲕ
Basta Deus por testemunha entre nós e vós, de que não nos importava a vossa adoração.
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Tafsir Fathul Majid
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