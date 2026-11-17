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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Aia 28
Yunus
28
10:28
ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا مكانكم انتم وشركاوكم فزيلنا بينهم وقال شركاوهم ما كنتم ايانا تعبدون ٢٨
وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًۭا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا۟ مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكَآؤُكُمْ ۚ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ ۖ وَقَالَ شُرَكَآؤُهُم مَّا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ٢٨
وَيَوۡمَ
ﱶ
نَحۡشُرُهُمۡ
ﱷ
جَمِيعٗا
ﱸ
ثُمَّ
ﱹ
نَقُولُ
ﱺ
لِلَّذِينَ
ﱻ
أَشۡرَكُواْ
ﱼ
مَكَانَكُمۡ
ﱽ
أَنتُمۡ
ﱾ
وَشُرَكَآؤُكُمۡۚ
ﱿﲀ
فَزَيَّلۡنَا
ﲁ
بَيۡنَهُمۡۖ
ﲂﲃ
وَقَالَ
ﲄ
شُرَكَآؤُهُم
ﲅ
مَّا
ﲆ
كُنتُمۡ
ﲇ
إِيَّانَا
ﲈ
تَعۡبُدُونَ
ﲉ
٢٨
ﲊ
Um dia, em que os congregaremos a todos, diremos aos idólatras: Ficai onde estais, vós e vossos parceiros! Logo ossepararemos; então, seus parceiros lhes dirão: Não era a nós que adoráveis!
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