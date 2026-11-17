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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Aia 27
Yunus
27
10:27
والذين كسبوا السييات جزاء سيية بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كانما اغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما اولايك اصحاب النار هم فيها خالدون ٢٧
وَٱلَّذِينَ كَسَبُوا۟ ٱلسَّيِّـَٔاتِ جَزَآءُ سَيِّئَةٍۭ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌۭ ۖ مَّا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمٍۢ ۖ كَأَنَّمَآ أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًۭا مِّنَ ٱلَّيْلِ مُظْلِمًا ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ ٢٧
وَٱلَّذِينَ
ﱖ
كَسَبُواْ
ﱗ
ٱلسَّيِّـَٔاتِ
ﱘ
جَزَآءُ
ﱙ
سَيِّئَةِۭ
ﱚ
بِمِثۡلِهَا
ﱛ
وَتَرۡهَقُهُمۡ
ﱜ
ذِلَّةٞۖ
ﱝﱞ
مَّا
ﱟ
لَهُم
ﱠ
مِّنَ
ﱡ
ٱللَّهِ
ﱢ
مِنۡ
ﱣ
عَاصِمٖۖ
ﱤﱥ
كَأَنَّمَآ
ﱦ
أُغۡشِيَتۡ
ﱧ
وُجُوهُهُمۡ
ﱨ
قِطَعٗا
ﱩ
مِّنَ
ﱪ
ٱلَّيۡلِ
ﱫ
مُظۡلِمًاۚ
ﱬﱭ
أُوْلَٰٓئِكَ
ﱮ
أَصۡحَٰبُ
ﱯ
ٱلنَّارِۖ
ﱰﱱ
هُمۡ
ﱲ
فِيهَا
ﱳ
خَٰلِدُونَ
ﱴ
٢٧
ﱵ
Aqueles que cometerem maldades serão pagos na mesma moeda, e a ignomínia os cobrirá. Não terão defensor junto aDeus; estarão como se condenados ao inferno, em que morarão eternamente.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.