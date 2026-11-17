﴿إِنَّمَا مَثَلُ﴾ صِفَة ﴿ٱلۡحَیَوٰةِ ٱلدُّنۡیَا كَمَاۤءٍ﴾ مَطَر ﴿أَنزَلۡنَـٰهُ مِنَ ٱلسَّمَاۤءِ فَٱخۡتَلَطَ بِهِۦ﴾ بِسَبَبِهِ ﴿نَبَاتُ ٱلۡأَرۡضِ﴾ وَاشْتَبَكَ بَعْضه بِبَعْضٍ ﴿مِمَّا یَأۡكُلُ ٱلنَّاسُ﴾ مِنْ الْبُرّ وَالشَّعِير وَغَيْرهمَا ﴿وَٱلۡأَنۡعَـٰمُ﴾ مِنْ الْكَلَأ ﴿حَتَّىٰۤ إِذَاۤ أَخَذَتِ ٱلۡأَرۡضُ زُخۡرُفَهَا﴾ بَهْجَتهَا مِنْ النَّبَات ﴿وَٱزَّیَّنَتۡ﴾ بِالزَّهْرِ وَأَصْله تَزَيَّنَتْ أُبْدِلَتْ التَّاء زَايًا وَأُدْغِمَتْ فِي الزَّاي ﴿وَظَنَّ أَهۡلُهَاۤ أَنَّهُمۡ قَـٰدِرُونَ عَلَیۡهَاۤ﴾ مُتَمَكِّنُونَ مِنْ تَحْصِيل ثِمَارهَا ﴿أَتَىٰهَاۤ أَمۡرُنَا﴾ قَضَاؤُنَا أَوْ عَذَابنَا ﴿لَیۡلًا أَوۡ نَهَارࣰا فَجَعَلۡنَـٰهَا﴾ أَيْ زَرْعهَا ﴿حَصِیدࣰا﴾ كَالْمَحْصُودِ بِالْمَنَاجِلِ ﴿كَأَن﴾ مُخَفَّفَة أَيْ كَأَنَّهَا ﴿لَّمۡ تَغۡنَ﴾ تَكُنْ ﴿بِٱلۡأَمۡسِۚ كَذَ ٰلِكَ نُفَصِّلُ﴾ نبين ﴿ٱلۡـَٔایَـٰتِ لِقَوۡمࣲ یَتَفَكَّرُونَ ٢٤﴾