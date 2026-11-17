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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Aia 16
Yunus
16
10:16
قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا ادراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون ١٦
قُل لَّوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا تَلَوْتُهُۥ عَلَيْكُمْ وَلَآ أَدْرَىٰكُم بِهِۦ ۖ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًۭا مِّن قَبْلِهِۦٓ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١٦
قُل
ﱬ
لَّوۡ
ﱭ
شَآءَ
ﱮ
ٱللَّهُ
ﱯ
مَا
ﱰ
تَلَوۡتُهُۥ
ﱱ
عَلَيۡكُمۡ
ﱲ
وَلَآ
ﱳ
أَدۡرَىٰكُم
ﱴ
بِهِۦۖ
ﱵﱶ
فَقَدۡ
ﱷ
لَبِثۡتُ
ﱸ
فِيكُمۡ
ﱹ
عُمُرٗا
ﱺ
مِّن
ﱻ
قَبۡلِهِۦٓۚ
ﱼﱽ
أَفَلَا
ﱾ
تَعۡقِلُونَ
ﱿ
١٦
ﲀ
Dize: Se Deus quisesse, não vo-lo teria eu recitado, nem Ele vo-lo teria dado a conhecer, porque antes de sua revelaçãopassei a vida entre vós. Não raciocinais ainda?
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.