[ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ ] وه كاتێك ئایهته ڕوون و ئاشكراكانی ئێمهیان بهسهردا ئهخوێندرێتهوه [ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ] ئهوانهی كه به ئومێدی گهیشتن نین به ئێمهو باوهڕیان به زیندوو بوونهوه نیه ئهڵێن: [ ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ ] ئهی محمد - صلی الله علیه وسلم - قورئانێكی تر بێنه جگه لهمه یاخود بیگۆڕه [ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي ] ئهی محمد - صلی الله علیه وسلم - پێیان بڵێ: من بۆم نیه لهلایهن خۆمهوه دهستكاری بكهم و بیگۆڕم [ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ ] من تهنها شوێن ئهو وهحی یه ئهكهوم كه لهلایهن خوای گهورهوه بۆم دێت [ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (١٥) ] من ئهگهر سهرپێچی پهروهردگارم بكهم له سزای ڕۆژێكی زۆر گهوره ئهترسێم كه ڕۆژی قیامهته.