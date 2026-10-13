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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Aia 106
Yunus
106
10:106
ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك اذا من الظالمين ١٠٦
وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۖ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًۭا مِّنَ ٱلظَّـٰلِمِينَ ١٠٦
وَلَا
ﳋ
تَدۡعُ
ﳌ
مِن
ﳍ
دُونِ
ﳎ
ٱللَّهِ
ﳏ
مَا
ﳐ
لَا
ﳑ
يَنفَعُكَ
ﳒ
وَلَا
ﳓ
يَضُرُّكَۖ
ﳔﳕ
فَإِن
ﳖ
فَعَلۡتَ
ﳗ
فَإِنَّكَ
ﳘ
إِذٗا
ﳙ
مِّنَ
ﳚ
ٱلظَّٰلِمِينَ
ﳛ
١٠٦
ﳜ
Não invoques, em vez de Deus, o que não pode favorecer-te nem prejudicar-te, porque se o fizeres, serás, então, umdos iníquos.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.