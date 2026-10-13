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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Aia 104
Yunus
104
10:104
قل يا ايها الناس ان كنتم في شك من ديني فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله ولاكن اعبد الله الذي يتوفاكم وامرت ان اكون من المومنين ١٠٤
قُلْ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِى شَكٍّۢ مِّن دِينِى فَلَآ أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَـٰكِنْ أَعْبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِى يَتَوَفَّىٰكُمْ ۖ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٤
قُلۡ
ﲥ
يَٰٓأَيُّهَا
ﲦ
ٱلنَّاسُ
ﲧ
إِن
ﲨ
كُنتُمۡ
ﲩ
فِي
ﲪ
شَكّٖ
ﲫ
مِّن
ﲬ
دِينِي
ﲭ
فَلَآ
ﲮ
أَعۡبُدُ
ﲯ
ٱلَّذِينَ
ﲰ
تَعۡبُدُونَ
ﲱ
مِن
ﲲ
دُونِ
ﲳ
ٱللَّهِ
ﲴ
وَلَٰكِنۡ
ﲵ
أَعۡبُدُ
ﲶ
ٱللَّهَ
ﲷ
ٱلَّذِي
ﲸ
يَتَوَفَّىٰكُمۡۖ
ﲹﲺ
وَأُمِرۡتُ
ﲻ
أَنۡ
ﲼ
أَكُونَ
ﲽ
مِنَ
ﲾ
ٱلۡمُؤۡمِنِينَ
ﲿ
١٠٤
ﳀ
Dize-lhes mais: Ó humanos, se estais em dúvida quanto à minha religião, sabei que eu não adorarei o que vós adoraisem vez de Deus; outrossim, adoro a Deus, Que recolherá as vossas almas, e tem-me sido ordenado ser um dos fiéis.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.