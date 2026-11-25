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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ya-Sin Aia 79
Ya-Sin
79
36:79
قل يحييها الذي انشاها اول مرة وهو بكل خلق عليم ٧٩
قُلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِىٓ أَنشَأَهَآ أَوَّلَ مَرَّةٍۢ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ٧٩
قُلۡ
ﲑ
يُحۡيِيهَا
ﲒ
ٱلَّذِيٓ
ﲓ
أَنشَأَهَآ
ﲔ
أَوَّلَ
ﲕ
مَرَّةٖۖ
ﲖﲗ
وَهُوَ
ﲘ
بِكُلِّ
ﲙ
خَلۡقٍ
ﲚ
عَلِيمٌ
ﲛ
٧٩
ﲜ
Dize: Recompô-los-á Quem os criou da primeira vez, porque é Conhecedor de todas as criações.
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Tafsir Fathul Majid
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