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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ya-Sin Aia 77
Ya-Sin
77
36:77
اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين ٧٧
أَوَلَمْ يَرَ ٱلْإِنسَـٰنُ أَنَّا خَلَقْنَـٰهُ مِن نُّطْفَةٍۢ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌۭ مُّبِينٌۭ ٧٧
أَوَلَمۡ
ﱸ
يَرَ
ﱹ
ٱلۡإِنسَٰنُ
ﱺ
أَنَّا
ﱻ
خَلَقۡنَٰهُ
ﱼ
مِن
ﱽ
نُّطۡفَةٖ
ﱾ
فَإِذَا
ﱿ
هُوَ
ﲀ
خَصِيمٞ
ﲁ
مُّبِينٞ
ﲂ
٧٧
ﲃ
Acaso, ignora o homem que o temos criado de uma gota de esperma? Contudo, ei-lo um oponente declarado!
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.