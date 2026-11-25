О Посланник! Пусть тебя не огорчают речи неверующих, которые пытаются опорочить тебя и оскорбляют принесенное тобою учение. Не печалься и не отчаивайся, ибо Мы непременно накажем их за злодеяния, о которых Нам прекрасно известно. И да будет тебе известно, что речи твоих супостатов не причинят тебе никакого вреда. В следующих благородных аятах Аллах поведал о сомнении, которое терзает сердца многобожников и неверующих. Они сомневаются в истинности воскрешения и считают его невероятным, однако Аллах самым совершенным образом разъяснил безосновательность этого сомнения и сказал: