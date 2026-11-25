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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ya-Sin Aia 75
Ya-Sin
75
36:75
لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ٧٥
لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌۭ مُّحْضَرُونَ ٧٥
لَا
ﱥ
يَسۡتَطِيعُونَ
ﱦ
نَصۡرَهُمۡ
ﱧ
وَهُمۡ
ﱨ
لَهُمۡ
ﱩ
جُندٞ
ﱪ
مُّحۡضَرُونَ
ﱫ
٧٥
ﱬ
Porém, não podem socorrê-los; outrossim, são eles que serão trazidos como legiões.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.