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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ya-Sin Aia 68
Ya-Sin
68
36:68
ومن نعمره ننكسه في الخلق افلا يعقلون ٦٨
وَمَن نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِى ٱلْخَلْقِ ۖ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ٦٨
وَمَن
ﲱ
نُّعَمِّرۡهُ
ﲲ
نُنَكِّسۡهُ
ﲳ
فِي
ﲴ
ٱلۡخَلۡقِۚ
ﲵﲶ
أَفَلَا
ﲷ
يَعۡقِلُونَ
ﲸ
٦٨
ﲹ
E se concedemos vida longa a alguém reverter-lhe-emos a natureza: não o compreendem?
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.