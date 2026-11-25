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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ya-Sin Aia 64
Ya-Sin
64
36:64
اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون ٦٤
ٱصْلَوْهَا ٱلْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ٦٤
ٱصۡلَوۡهَا
ﲊ
ٱلۡيَوۡمَ
ﲋ
بِمَا
ﲌ
كُنتُمۡ
ﲍ
تَكۡفُرُونَ
ﲎ
٦٤
ﲏ
Entrai nele e sofrei hoje, por vossa descrença.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.