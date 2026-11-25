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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ya-Sin Aia 63
Ya-Sin
63
36:63
هاذه جهنم التي كنتم توعدون ٦٣
هَـٰذِهِۦ جَهَنَّمُ ٱلَّتِى كُنتُمْ تُوعَدُونَ ٦٣
هَٰذِهِۦ
ﲄ
جَهَنَّمُ
ﲅ
ٱلَّتِي
ﲆ
كُنتُمۡ
ﲇ
تُوعَدُونَ
ﲈ
٦٣
ﲉ
Eis aí o inferno, que vos foi prometido!
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.