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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ya-Sin Aia 62
Ya-Sin
62
36:62
ولقد اضل منكم جبلا كثيرا افلم تكونوا تعقلون ٦٢
وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّۭا كَثِيرًا ۖ أَفَلَمْ تَكُونُوا۟ تَعْقِلُونَ ٦٢
وَلَقَدۡ
ﱺ
أَضَلَّ
ﱻ
مِنكُمۡ
ﱼ
جِبِلّٗا
ﱽ
كَثِيرًاۖ
ﱾﱿ
أَفَلَمۡ
ﲀ
تَكُونُواْ
ﲁ
تَعۡقِلُونَ
ﲂ
٦٢
ﲃ
Não obstante, ele desviou muita gente, dentre vós. Por que não raciocinastes?
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.