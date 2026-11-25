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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ya-Sin Aia 61
Ya-Sin
61
36:61
وان اعبدوني هاذا صراط مستقيم ٦١
وَأَنِ ٱعْبُدُونِى ۚ هَـٰذَا صِرَٰطٌۭ مُّسْتَقِيمٌۭ ٦١
وَأَنِ
ﱳ
ٱعۡبُدُونِيۚ
ﱴﱵ
هَٰذَا
ﱶ
صِرَٰطٞ
ﱷ
مُّسۡتَقِيمٞ
ﱸ
٦١
ﱹ
E que Me agradecêsseis, porque esta é a senda reta?
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.